Более 60% россиян получили отказ от банков в попытке взять кредит

В 2019 году российские банки одобрили лишь 36,9% от общего числа заявок, которые были поданы гражданами на разные виды кредитов. Соответствующие данные привело Национальное бюро кредитных историй.

В частности, наиболее заметное снижение одобрения заявок произошло перед новогодними праздниками. В декабре доля подтвержденных кредитных заявок сократилась до 32,2%. Данное значение является минимальным с 2017 года. В 2018 году, например, средний уровень одобрения ссуд оценивался на уровне 41%.

Как уточняет РБК, банки стали осторожнее из-за действий Центробанка, а также невысокой динамики доходов населения. В ЦБ неоднократно указывали на рост рисков в сегменте розничного кредитования, а также на увеличение закредитованности россиян.

Ранее сообщалось, что за последние три года большинство крупнейших российских банков, входящих в ТОП-30, отказались от POS-займов - выдачи кредитов в магазинах.