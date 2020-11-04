В США завершилось голосование на выборах президента

На всеобщих выборах в США завершилось голосование. Последним в 20:00 по местному времени (09:00 по Москве) закрылся избирательный участок в поселке Адъяк на Алеутских островах.

Для победы кандидату нужно заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков из 538.

По последним данным Fox News, претендент на пост президента США от демократов Джо Байден набирает 237 голосов выборщиков, нынешний глава государства Дональд Трамп - 210.

Ранее перед избирателями выступил Байден. Он выразил уверенность в своей победе. После этого Трамп опубликовал в своем Twitter пост, в котором сообщил, что не позволит демократам украсть выборы. Действующий глава Белого дома пообещал ночью сделать заявление.