Счетная палата РФ проверит в 2020 году «Газпром», «Ростех» и «Роснефтегаз»

Счетная палата РФ начала проверку финансово-хозяйственной деятельности «Ростеха» и включила в план проверок на 2020 год «Роснефтегаз» и план развития «Газпрома». Об этом рассказал председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Чиновник добавил, что «Газпром», «Ростех» и «Роснефтегаз» были добавлены к традиционному списку государственных компаний, в который входят «Росавтодор», Росатом, Роскосмос, РЖД и ВЭБ.

«Проверку финансово-хозяйственной деятельности "Роснефтегаза" за 3 года начнем в феврале и хотим закончить в середине лета. Анализ выполнения программы развития "Газпрома" начнем в феврале и завершим до конца года», - рассказал Кудрин в интервью РИА Новости.

По словам главы ведомства, госкорпорации и госкомпании регулярно подвергаются проверкам и аудитам, поскольку этот крупный актив содержит государство ради определенных задач. И именно государство должно оценивать их выполнение.

«Роскосмос и Росатом проверяем постоянно, потому что они имеют полномочия главных распорядителей бюджетных средств. Так или иначе, мы проверяем всех, кто получает субсидии из бюджета: ВЭБ, РЖД, "Росавтодор", "Автодор - Платные дороги"», - объяснил Кудрин.

В Счетной палате разрабатывают методологию для анализа всей нормативной базы в отношении госкорпораций, процедур имущественных сделок и закупок, а также качества корпоративного управления, объяснил глава контрольного ведомства.