Трамп сообщил о намерении заявить о большой победе
Действующий президент планирует сделать заявление поздно ночью.
© Фото: Erin Scott, Keystone Press Agency, Globallookpess
Действующий президент США Дональд Трамп намерен поздно ночью выступить с заявлением, в котором планирует объявить о большой победе на выборах.
«Сегодня ночью я сделаю заявление. Большая победа!», - написал Трамп в Twitter.
Свою запись действующий президент сделал после выступления Джо Байдена, который уже успел обратиться к своим сторонникам. Кандидат от демократов заявил, что находится на пути к победе.
Во вторник в США прошел основной день всеобщих выборов, на которых избираются президент и вице-президент, члены палаты представителей, некоторые сенаторы, губернаторы 11 штатов и двух территорий.
По последним данным, демократ Джо Байден пока набирает 237 голосов выборщиков, нынешний глава государства и республиканец Дональд Трамп - 210.