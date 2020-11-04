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Трамп сообщил о намерении заявить о большой победе

Тамара Астапенкова
09:16 04.11.2020
Действующий президент планирует сделать заявление поздно ночью.
Трамп сообщил о намерении заявить о большой победе
© Фото: Erin Scott, Keystone Press Agency, Globallookpess

Действующий президент США Дональд Трамп намерен поздно ночью выступить с заявлением, в котором планирует объявить о большой победе на выборах.

«Сегодня ночью я сделаю заявление. Большая победа!», - написал Трамп в Twitter.

Свою запись действующий президент сделал после выступления Джо Байдена, который уже успел обратиться к своим сторонникам. Кандидат от демократов заявил, что находится на пути к победе.

Во вторник в США прошел основной день всеобщих выборов, на которых избираются президент и вице-президент, члены палаты представителей, некоторые сенаторы, губернаторы 11 штатов и двух территорий.

По последним данным, демократ Джо Байден пока набирает 237 голосов выборщиков, нынешний глава государства и республиканец Дональд Трамп - 210.

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