Трамп сообщил о намерении заявить о большой победе

Действующий президент США Дональд Трамп намерен поздно ночью выступить с заявлением, в котором планирует объявить о большой победе на выборах.

«Сегодня ночью я сделаю заявление. Большая победа!», - написал Трамп в Twitter.

Свою запись действующий президент сделал после выступления Джо Байдена, который уже успел обратиться к своим сторонникам. Кандидат от демократов заявил, что находится на пути к победе.

Во вторник в США прошел основной день всеобщих выборов, на которых избираются президент и вице-президент, члены палаты представителей, некоторые сенаторы, губернаторы 11 штатов и двух территорий.

По последним данным, демократ Джо Байден пока набирает 237 голосов выборщиков, нынешний глава государства и республиканец Дональд Трамп - 210.