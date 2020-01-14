Россиянам предрекли повышение реальной зарплаты в 2020 году

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин отметил, что рост реальной заработной платы в текущем году составит 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%.

«Заработные платы категорий, обозначенных в майских указах президента от 2012 года, по-прежнему будут соотноситься со среднемесячным доходом от трудовой деятельности в регионе», - отметил он в интервью «Российской газете».

Топилин подчеркнул, что, поскольку растет данный показатель, следовательно, растет и зарплата данных категорий бюджетников.

Кроме того, с 1 октября 2020 года на 3% будет проиндексирован фонд оплаты труда категорий работников бюджетных организаций сфер образования, здравоохранения, социального обслуживания и культуры. Речь идет о тех сферах, которые не вошли в майский указ. Более того, индексация произойдет и с 1 октября 2021 года (на 4%) и 2022 года (на 4%).