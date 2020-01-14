Массовое ДТП с участием семи машин произошло в Кемерово

Массовое ДТП с участием семи автомобилей произошло в Кемерово: там на Терешковском мосту столкнулось сразу семь автомобилей. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Кемеровской области.

По данным правоохранителей, в результате инцидента пострадало четыре человека. Инициатором аварии стал водитель автомобиля Toyota, который двигался со стороны Рудничного района в Ленинский район. Он не справился с управлением, в результате чего столкнулся сразу с тремя машинами, движущимися в попутном направлении.

«После этого он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся еще с тремя автомобилями, движущимися во встречном направлении. Семь машин пострадали», - цитирует сообщение РИА Новости.

По предварительным данным, погибших и тяжело раненных людей нет. Все пострадавшие были доставлены на обследование в стационар.