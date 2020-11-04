Знамя Победы и концерт по Сети: как отмечают в российских регионах День народного единства

Сегодня, 4 ноября, в России отмечают День народного единства. Праздник этот довольно молодой. Он появился всего 15 лет назад в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского изгнало из страны интервентов, положив конец Смутному времени.

В этом году, из соображений санитарной безопасности, большинство торжественных мероприятий в стране проходит в формате онлайн. В Забайкалье местная филармония устроила праздничный концерт с трансляцией в интернете. Одними из первых День народного единства начали отмечать жители Приморья. Во Владивостоке, у Дома молодежи, развернули один из символов Победы в Великой Отечественной войне – огромное знамя.

«Огромное знамя Победы сегодня разворачивают во Владивостоке. В 1945 году в День Победы его развернули над Рейхстагом. А сегодня это делают не только юнармейцы, но и представители различных народностей, которые проживают в Приморском крае», - рассказал Денис Ивлев.

В Москве в честь праздника подсветили Останкинскую телебашню в цвета национального флага. Из-за пандемии количество официальных мероприятий сведено к минимуму.