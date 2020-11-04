Байден заявил, что находится на пути к победе

Джо Байден выступил с обращением к своим сторонникам в ходе выборов в США. Кандидат от демократов заявил, что находится на пути к победе, но еще надо подождать.

Байден отметил, что в настоящее время не решен вопрос с победой в ключевой Джорджии, но выразил уверенность, что он выиграет в Пенсильвании. Пока что в этом штате кандидата от демократов опережает действующий президент США.

Тем не менее Байден призвал своих сторонников продолжать верить. Он заявил, что выиграет выборы.

По последним данным Fox News, претендент на пост президента США от демократов набирает 237 голосов выборщиков, нынешний глава государства Дональд Трамп - 210. Для победы кандидату необходимо заручиться голосами 270 выборщиков.