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В Хабаровске, после аварии на ТЭЦ, вернули отопление в большинство домов

Тамара Астапенкова
08:40 14.01.2020
Из-за прорыва коллектора подающей магистрали без тепла остались около 1,7 тысячи домов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: 27.mchs.gov.ru

В Хабаровске в 20-градусный мороз без центрального отопления остались около 1,7 тысячи многоквартирных домов. По сообщению регионального МЧС, на территории ТЭЦ-1 произошел прорыв коллектора подающей магистрали. В результате были остановлены насосы, и произошел сброс теплоносителя. Данная станция обеспечивала теплом несколько районов города.

«Место порыва оперативно найдено. На устранении аварии работают 2 бригады в количестве 24 человека и 6 единиц техники», - говорится в сообщении МЧС России по Хабаровскому краю.

Дома оперативно подключали к альтернативным теплоносителям. Мэр города Сергей Кравчук в своем Instagram сообщил, что коммунальщики работали всю ночь. К 09.30 утра по местному времени без отопления остаются около 80 домов. Чиновник пообещал, что в ближайшее время там тоже станут горячими батареи.

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