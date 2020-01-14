В Госдуме не поддержали инициативу облагать домохозяек налогами
В Госдуме подчеркнули, что к введению дополнительных налогов необходимо относиться осторожно. Сама идея поддержки среди депутатов не нашла.
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В Госдуме не поддержали инициативу обложить домохозяек налогами. Предложение ранее было выдвинуто депутатом Сергеем Вострецовым.
Как отметил политик Андрей Исаев, инициатива создать налоги для домохозяек является личной позицией парламентария, которая не имеет другой поддержки.
«Мы очень осторожно относимся к введению дополнительных налогов и платежей для граждан. Тема достаточно серьезная и даже болезненная», - цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что сам Вострецов не выносил данную идею на обсуждение фракции, и сама инициатива вряд ли найдет поддержку.