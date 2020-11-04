В стране и мире На Камчатке возбудили дело после исчезновения 8-летнего ребенка Иван Линдеманн Тело мальчика обнаружено в районе нежилой зоны морпорта с признаками повреждений кожных покровов. © Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости Следственное управление по Петропавловску-Камчатскому возбудило уголовное дело по факту безвестного исчезновения 8-летнего мальчика. Об этом сообщается на сайте регионального СК. Отмечается, что ребенок пропал в районе улицы Красная сопка города Петропавловска-Камчатского. «В ходе поисковых мероприятий тело малолетнего ребенка обнаружено в районе нежилой зоны Морского порта города Петропавловска-Камчатского с признаками повреждений кожных покровов, предположительно, возникших от укусов животных», - рассказали следователи. В настоящее время СК назначил экспертные исследования, в том числе в целях установления причины смерти малолетнего. Кроме того, правоохранители проводят комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика