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Ученые РФ создали сердечный биоклапан с неограниченным сроком работы

Тамара Астапенкова
08:22 04.11.2020
После его имплантации, пациенту не требуется принимать лекарства, препятствующие образованию тромбов.
Ученые РФ создали сердечный биоклапан с неограниченным сроком работы
© Фото: Julian Stratenschulte, dpa, Globallookpress

Российские ученые смогли создать имплант, выполняющий функцию сердечного клапана, который может служить пациенту всю жизнь. Также после его имплантации человеку не требуется принимать лекарства, препятствующие образованию тромбов. Об этом рассказали ТАСС в медиацентре Платформы Национальной технологической инициативы.

Биоклапан состоит из стента, синтетической обшивки и биоматериала, что позволяет создать структуру живой ткани. По сравнению с существующими имплантами, которые выходят из строя через 6 – 12 лет, новая разработка не подвергается износу и воспалениям.

Разработчики утверждают, что биоклапан можно имплантировать в любом возрасте. При этом качество жизни пациента сможет вернуться на уровень, когда он был здоров. На данный момент разработка прошла тестирование на стендах, имитирующих работу сердца. Ученые получат грант на его развитие.

Ранее испанские ученые заявили, что регулярное употребление ненасыщенных жирных кислот Омега-3 позволяет существенно сократить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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