Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа

Самым надежным способом профилактики гриппа и ОРВИ является вакцинация. Но если человек по каким-то причинам не может сделать прививку, то здоровый образ жизни поможет уменьшить риск заражения. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

«Для людей, имеющих противопоказания к проведению вакцинации против гриппа, основными мерами профилактики являются соблюдение правил личной гигиены и соблюдение принципов здорового образа жизни», - говорится в рекомендациях ведомства.

Здоровый образ жизни способствует повышению устойчивости организма к инфекционным заболеваниям, сохраняет и укрепляет здоровье. Для этого нужно соблюдать оптимальный режим труда и отдыха, сбалансировано питаться, соблюдать правила личной гигиены, отказаться от вредных привычек, научиться управлять своими эмоциями, рекомендует Роспотребнадзор.

«Регулярные физические упражнения, тренировки способствуют укреплению иммунной системы, позволяя организму адекватно отвечать на воздействие респираторных вирусов», - говорится в сообщении ведомства.

Для профилактики простудных заболеваний в Роспотребнадзоре советуют включать в свой рацион темно-зеленые, красные, желтые овощи и фрукты, которые содержат антиоксиданты, витамины А, С, Е и бета-каротин.

«После каждой поездки в общественном транспорте, по приходу домой, необходимо тщательно вымыть руки. Если возможности вымыть руки нет, то при себе рекомендуется иметь антибактериальные влажные салфетки или антибактериальный гель», - советуют в Роспотребнадзоре.

Также не стоит прикасаться невымытыми руками к лицу, носу и рту. Стараться избегать мест скопления людей или использовать медицинскую маску. Если все-таки появились первые признаки заболевания, то стоит остаться дома и обратиться за медицинской помощью.