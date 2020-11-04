СМИ сообщили о проведенной операции на мозге у Марадоны

Легендарному аргентинцу Диего Марадоне провели операцию на мозге. Об этом в среду, 4 ноября, сообщила одна из самых популярных газет в Аргентине Clarin.

Сообщается, что операция успешно была проведена в одной из клиник города Оливос. В общей сложности главного тренера клуба «Химнасия и Эсгрима» оперировали около полутора часов.

Накануне СМИ сообщили, что звезда мирового футбола был госпитализирован. Представители Марадоны успокаивали фанатов, что это всего лишь плановое обследование и никаких проблем со здоровьем у Диего нет.

Позднее стало известно, что в ходе томографии у экс-капитана сборной Аргентины была выявлена субдуральная гематома. Предположительно, она могла появиться в результате удара по голове.