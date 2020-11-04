Байден обходит Трампа по числу голосов выборщиков
По данным CNN, Байден получает 192 голоса, Трамп - 108 при необходимых для победы 270.
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Кандидат от демократов побеждает действующего президента США по количеству голосов выборщиков. Об этом сообщает CNN.
По его данным, Байден получает 192 голоса, Трамп - 108 при необходимых для победы 270.
Другие цифры приводит The Associated Press. Агентство сообщает, что у главы Белого дома - 118 голосов, у его соперника - 209.
Система выборов президента в США состоит из двух ступеней. Сперва жители того или иного штата отдают свои голоса в пользу выборщиков — людей, передающих волеизъявление граждан. Далее выборщики отдают голоса непосредственно за кандидата в президенты.