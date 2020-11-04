В стране и мире Байден обходит Трампа по числу голосов выборщиков Иван Линдеманн По данным CNN, Байден получает 192 голоса, Трамп - 108 при необходимых для победы 270. © Фото: joebiden, Facebook Кандидат от демократов побеждает действующего президента США по количеству голосов выборщиков. Об этом сообщает CNN. По его данным, Байден получает 192 голоса, Трамп - 108 при необходимых для победы 270. Другие цифры приводит The Associated Press. Агентство сообщает, что у главы Белого дома - 118 голосов, у его соперника - 209. Система выборов президента в США состоит из двух ступеней. Сперва жители того или иного штата отдают свои голоса в пользу выборщиков — людей, передающих волеизъявление граждан. Далее выборщики отдают голоса непосредственно за кандидата в президенты. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика