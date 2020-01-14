«Новая Звезда - 2020»: кто соревновался за приз зрительских симпатий

На телеканале «Звезда» завершился один из самых громких и ярких проектов года - «Новая Звезда - 2020». Лучшие вокалисты и группы со всей России представили на суд жюри и зрителей свои лучшие песни. Участники пытались завоевать первое место всем - голосом, аранжировкой и стилем. Победителем стала Софи Легран из Краснодарского края.

Приз зрительских симпатий вручили уже на студии телеканала «Звезда». В прямом эфире были подведены итоги смс-голосования. Лиджи Горяев, участник из Элисты, рассказал необычную историю, которая приключилась с ним по дороге в Москву.

«Рейс отменили, поехал в Ростов. Шесть часов ехал на машине и из Ростова прилетел», - рассказал он.

Из Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Хабаровска участники вернулись в Москву, чтобы выяснить, кто из них завоевал главную награду - народную любовь. Волю народа определило смс-голосование в прямом эфире «Звезды».

Малика, что в переводе означает «принцесса» - участница из Кабардино-Балкарской Республики. Участие в проекте является ее дебютом на большой сцене. Для нее приз зрительских симпатий мог стать тройной победой: как исполнителя, автора и композитора.

«Я исполняла свою авторскую песню. Называется она "Улетай". Я автор, пишу музыку, тексты, аранжировки», - рассказала она.

Квартет «Триумф», во время шоу покорявший жюри четырехкратным обаянием, превратился в дуэт. О том, что они оказались в числе лидеров голосования, музыканты узнали только вчера, поэтому прилететь из Хабаровска спонтанно получилось не у всех.

«Главное, что мы получили с этого проекта очень хороший опыт. Мы познакомились с крутыми ребятами», - рассказали участники «Триумфа».

Победитель зрительского голосования получил один миллион рублей. Голосование было остановлено накануне ночью в 23:59. На глазах у всей страны участники узнали, кого выбрали зрители. Кому же достался приз зрительских симпатий - смотрите в сюжете Татьяны Ляшко.

Средства от каждой смс были перечислены в фонд «Измени одну жизнь», который помогает воспитанникам детских домов обрести семью.

Проект «Новая звезда» объявил кастинг на сезон 2021. Причем, не только для вокалистов, но также для авторов текстов и музыки.