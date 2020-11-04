В 2021 году на господдержку автопрома будет выделено 17,5 миллиардов рублей

В 2021 году Минпромторг планирует направить 17,5 миллиардов рублей на меры государственной поддержки автомобильной промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Эти средства пойдут на программы льготного автокредитования, льготного лизинга и доступной аренды, субсидии на газомоторную технику, опережающие госзакупки автотранспорта и гранты ФРП на локализацию производства автокомпонентов», - приводит слова сообщения ТАСС.

Планируется, что 9 миллиардов рублей из этих средств будут выделены на программу льготного автокредитования, 3,8 миллиардов рублей - на программу льготного лизинга. Один миллиард рублей будет направлен на совместную программу грантов Минпромторга и Фонда развития промышленности на локализацию производства автокомпонентов.

Ранее сообщалось, что правительство в связи с пандемией коронавируса выделило 25 миллиардов рублей на поддержку отечественной автомобильной промышленности. Из этих средств 5 миллиардов были направлены на приобретение машин скорой помощи, 7 миллиардов - на субсидирование кредитования, 8,5 миллиардов - на льготный лизинг, 4,5 миллиардов - на субсидии по займам на закупку транспорта для госнужд.