В Госдуме предложили запретить использовать пиротехнику вблизи жилых домов и больниц

В Госдуме предложили ввести запрет на использование пиротехники вблизи жилых домов и больниц. Автор инициативы депутат Евгений Федоров направил соотвтетсвующие предложение в МЧС России.

В документе предлагается запретить использовать фейерверки и петарды на расстоянии до 500 метров от больниц и жилых домов, передает RT. По мнению Федорова, россияне не всегда могут оценить погодные условия и потоки ветра во время использования пиротехники, что может привести к пожарам или нанести ущерб близстоящим зданиям.

«Cегодня любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с маленькими детьми, а в больнице рядом могут находиться люди в тяжелом состоянии, и для них взрывы пиротехники в непосредственной близости становятся дополнительной проблемой», - пояснил депутат.

Сегодня законодательно запрещено использовать пиротехнику внутри помещений и на балконах, на стадионах, кладбищах, территориях национальных парков и заказников.