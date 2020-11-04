В России запущен новый сервис по отслеживанию билетов на появившиеся свободные места в поездах

«Российские железные дороги» запустили новый сервис. Опция называется wait list. Она позволяет отслеживать появившиеся свободные места на поезда с уже раскупленными билетами.

«Мы постоянно работаем над улучшением приложения, в чем нам помогает обратная связь от пользователей. Например, в приложении стало доступно отслеживание освободившихся мест в поездах», - сказали РИА Новости в пресс-службе компании.

Отмечается, что свободные места в поездах могут появиться, когда, например, кто-то из пассажиров сдал ранее купленный билет, либо было увеличено количество составов поезда.

На деле это выглядит следующим образом: в приложении РЖД по продаже билетов в графе рядом со словами «мест нет» появилась кнопка «отслеживать билеты».

«Если пользователь не нашел билет на нужную дату и направление, он может кликнуть на кнопку "отслеживание билетов" и система подскажет, если в продаже появятся свободные места», - рассказали в компании.

При этом пассажир может выбрать галочками тип вагона и диапазон цены, которая его устроит. После появления билетов человеку придет push-уведомление из приложения. Опция отслеживания билетов является бесплатной.