В России запущен новый сервис по отслеживанию билетов на появившиеся свободные места в поездах
«Российские железные дороги» запустили новый сервис. Опция называется wait list. Она позволяет отслеживать появившиеся свободные места на поезда с уже раскупленными билетами.
«Мы постоянно работаем над улучшением приложения, в чем нам помогает обратная связь от пользователей. Например, в приложении стало доступно отслеживание освободившихся мест в поездах», - сказали РИА Новости в пресс-службе компании.
Отмечается, что свободные места в поездах могут появиться, когда, например, кто-то из пассажиров сдал ранее купленный билет, либо было увеличено количество составов поезда.
На деле это выглядит следующим образом: в приложении РЖД по продаже билетов в графе рядом со словами «мест нет» появилась кнопка «отслеживать билеты».
«Если пользователь не нашел билет на нужную дату и направление, он может кликнуть на кнопку "отслеживание билетов" и система подскажет, если в продаже появятся свободные места», - рассказали в компании.
При этом пассажир может выбрать галочками тип вагона и диапазон цены, которая его устроит. После появления билетов человеку придет push-уведомление из приложения. Опция отслеживания билетов является бесплатной.