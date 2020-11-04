Инженеры NASA смогли связаться с зондом, находящимся в космосе более 40 лет

Специалисты NASA сумели частично восстановить работу антенны дальней космической связи DSS43 и связаться с зондом Voyager-2, который путешествует в космосе с 1977 года. По словам специалистов Лаборатории реактивного движения NASA, аппарат находится в полном порядке. Пишет британское издание The Independent.

Два зонда Voyager-1 и Voyager-2 были запущены для изучения планет-гигантов на окраине Солнечной системы. Благодаря работе аппаратов, была получена информация о Нептуне, Сатурне, Уране и Юпитере.

Считается, что Voyager-1 – самый далекий от Земли космический аппарат. Voyager-2, который получил команды от инженеров и выполнил их, находится на расстоянии в 18,8 миллиардов километров от Земли. Специалистам пришлось ждать ответа от зонда в течение 35 часов.