Товарооборот России и Китая вырос до рекордного показателя

За 2019 год товарооборот между РФ и Китаем составил рекордный 110,75 миллиардов долларов. Это на 3,4% больше показателя предыдущего года. Об этом свидетельствуют опубликованные данные главного таможенного управление КНР.

В частности, в 2019 году китайский экспорт в РФ вырос на 3,6% в годовом соотношении, составив 49,7 миллиарда долларов. Поставки же из России в КНР выросли на 3,2% - до 61,05 миллиарда долларов.

В декабре КНР закупила у России товаров на 5,53 миллиарда долларов, а экспортировала на 4,88 миллиарда долларов.

Итоги 2018 года свидетельствуют о том, что товарооборот России и Китая впервые в истории превысил установленную лидерами обеих стран целевую плану в 100 миллиардов долларов. Как сообщает ФТС РФ, оборот внешней торговли между странами в этом же году составил 108,284 миллиарда долларов - рост здесь оценивается в 24,5%.

Экспорт из РФ в КНР составил 56,066 миллиарда долларов - рост на 44,1%. Импорт в Россию из Китая оценивается в 52,218 миллиарда долларов. Здесь показатель роста составляет 8,7%.

Что же касается доли Китая в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период, то она выросла до 15,7% вместо прежних 14,9%, сообщает РИА Новости.