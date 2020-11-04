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В России предложили ввести лимит на карточные переводы для пенсионеров

Иван Линдеманн
07:02 04.11.2020
Предполагается, что это поможет бороться с мошенниками, которые получают доступ к банковским счетам пожилых людей.
В России предложили ввести лимит на карточные переводы для пенсионеров
© Фото: 57stock, imageBROKER.com, Globallookpress

В России предложили ввести лимит на онлайн-переводы с банковских карт пенсионеров. С таким предложением выступил глава движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов, передает RT.

Обращение было направлено на имя главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Суть предложения Курдесова состоит в ограничении размера средств, которые пенсионеры смогут перевести со своих банковских карт. Предполагается, что необходимый лимит составит 10 тысяч рублей в сутки.

Свое предложение глава общественного движения объяснил повышенной активностью телефонных мошенников. Они под разными предлогами пытаются получить доступ к счетам россиян, и излюбленной целью преступников являются именно пенсионеры. Пользуясь доверчивостью пожилых людей, мошенники путем манипуляций получают доступ к их картам или заставляют переводить накопления на другие счета.

«В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность введения лимита 10 тыс. рублей в сутки на онлайн-переводы с банковских счетов, оформленных на граждан, имеющих статус пенсионера. Данное ограничение сделает невозможным единовременную крупную кражу средств граждан дистанционным способом», — говорится в обращении.

Ранее эксперт рассказал, на что нужно в первую очередь обратить внимание, чтобы не попасться на уловки телефонных аферистов и понять, кто звонит: мошенник или реальный сотрудник банка. Мошенникам всегда нужны дополнительные сведения о человеке. Насторожить должны вопросы о кодовых словах, просьбах продиктовать одноразовые пароли.

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