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Гаджеты и любовь: что чаще всего теряли россияне в Новый год

Наталия Майорова
06:19 14.01.2020
Помимо вещей, россияне в новогодние каникулы также лишались и нематериальных ценностей, таких как достоинство и любовь.
Гаджеты и любовь: что чаще всего теряли россияне в Новый год
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости

На новогодних праздниках каждый десятый россиянин что-нибудь ломал или терял, выяснили исследователи. В числе утрат жители нашей страны называли смартфоны, автомобили и любовь.

Среди поломок лидерами стали гаджеты - так ответили 19% респондентов. В перечень попали автомобили - 15%, телевизоры - 11%, бытовая техника - 9%, а также ноутбуки - 8%. Еще 9% признались, что за время праздников «сломали» свои отношения.

А вот теряли чаще всего смартфоны - об этом заявили 16% респондентов, зарядные устройства (10%), деньги (10%), а также беспроводные наушники (9%), ноутбуки и планшеты (по 8%), а также проводные наушники (7%).

Опрошенные также признались в нематериальных потерях. Так, 11% потеряли достоинство, 8% - друзей и столько же – любовь, сообщает РИА Новости.

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