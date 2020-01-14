Гаджеты и любовь: что чаще всего теряли россияне в Новый год

На новогодних праздниках каждый десятый россиянин что-нибудь ломал или терял, выяснили исследователи. В числе утрат жители нашей страны называли смартфоны, автомобили и любовь.

Среди поломок лидерами стали гаджеты - так ответили 19% респондентов. В перечень попали автомобили - 15%, телевизоры - 11%, бытовая техника - 9%, а также ноутбуки - 8%. Еще 9% признались, что за время праздников «сломали» свои отношения.

А вот теряли чаще всего смартфоны - об этом заявили 16% респондентов, зарядные устройства (10%), деньги (10%), а также беспроводные наушники (9%), ноутбуки и планшеты (по 8%), а также проводные наушники (7%).

Опрошенные также признались в нематериальных потерях. Так, 11% потеряли достоинство, 8% - друзей и столько же – любовь, сообщает РИА Новости.