В Роспотребнадзоре сделали прогноз по снижению заболеваемости COVID-19

К весне в России количество новых случаев инфицирования коронавирусом должно снизиться до показателей, которые были летом 2020 года. Такой прогноз сделал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Мы рассчитываем, что к весне количество новых случаев заболеваний должно снизиться до исходных показателей, которые были летом», - сказал РИА Новости Горелов.

Он уточнил, что на процесс стабилизации необходимо время. Продолжительность этого периода зависит во многом и от того, насколько ответственно каждый россиянин подходит к соблюдению мер профилактики.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что ситуация с распространением коронавируса в России может стабилизироваться не ранее начала декабря. Специалисты считают, что на пике заболеваемости отметка 20 тысяч новых случаев заражения в сутки преодолена не будет.