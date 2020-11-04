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«Катюшу» в рамках флешмоба спели на национальных языках по всей России

Тамара Астапенкова
06:18 04.11.2020
В Удмуртии песню исполнили известные «Бурановские бабушки», а в Оренбургской области - кадеты.
«Катюшу» в рамках флешмоба спели на национальных языках по всей России
© Фото: pixabay

В социальных сетях активистами Общероссийского народного фронта был запущен флешмоб, в в рамках которого жители разных регионов России должны были исполнить легендарную «Катюшу» на национальном языке.

Флешмоб состоялся в рамках акции взаимопомощи #МыВместе. В Удмуртии песню исполнили известные «Бурановские бабушки», которые в свое время покорили зрителей конкурса «Евровидение». Волгоградскую и Ростовскую области представили казаки. Оренбуржье – кадеты Оренбургского президентского кадетского училища. «Катюша» прозвучала на мордовском-эрзя языке и языке эвенков.

В Ненецком автономном округе песня была исполнена на фоне чума, в Липецкой области – на фоне берез, в Бурятии – рядом с буддийским храмом, а в Ярославской области – у памятника Тысячелетию на набережной Волги.

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