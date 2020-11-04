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СМИ: Трамп одерживает победу в трех ключевых «колеблющихся» штатах

Иван Линдеманн
06:13 04.11.2020
Так называемые «колеблющиеся» штаты имеют важное значение, поскольку традиционно не «принадлежат» ни одной из двух партий и могут отдать голоса в пользу любой из них, сильно повлияв на ход выборов
СМИ: Трамп одерживает победу в трех ключевых «колеблющихся» штатах
© Фото: Chris Kleponis globallookpress

Действующий президент США Дональд Трамп с высокой долей вероятности одержит победу в наиболее важных из «колеблющихся» штатов — Флориде, Джорджии и Северной Каролине. С таким прогнозом на основе текущих данных по подсчету голосов выступили аналитики газеты New York Times.

Так называемые «колеблющиеся» штаты имеют важное значение, поскольку традиционно не «принадлежат» ни одной из двух партий и могут отдать голоса в пользу любой из них, сильно повлияв на ход выборов. Также упомянутые штаты обладают большим количество выборщиков — 29 во Флориде, 16 в Джорджии и 15 в Северной Каролине.

Система выборов президента в США состоит из двух ступеней. Сперва жители того или иного штата отдают свои голоса в пользу выборщиков — людей, передающих волеизъявление граждан. Далее выборщики отдают голоса непосредственно за кандидата в президенты.

На данный момент идет активный подсчет голосов. По состоянию на 05:55 мск Дональд Трамп одерживает победу по количеству проголосовавших за него граждан, однако его конкурент Джо Байден получил большее количество выборщиков. Тем не менее, ситуация может измениться в любой момент.

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