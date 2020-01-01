Единство культур и конфессий: как в Сирии отметили Новый год и Рождество

Христиане в Сирии встретили Новый год. А за шесть дней до этого католики отпраздновали Рождество Христово. В храмах прошли богослужения. В обителях Алеппо собрались сотни верующих. Это ассирийцы, армяне и арабы. После в городском концертном зале прошло праздничное мероприятие. А после под грохот салюта зажгли на одной из площадей города рождественскую елку.

«Это уже стало традицией для Алеппо - собрание всех этнических групп, всех народов Сирии под одной крышей. Елка для нас символ жизни. А Иисус - это пророк мира. И это прекрасно, что в Сирии мы наконец-то снова вернулись к этим прекрасным традициям», - рассказал «Звезде» епископ Алеппской Общины Ортодоксальной Церкви Жозеф Бозизо.

На днях Алеппо отметил очередную годовщину освобождения от террористов. Уже третий новый год здесь встречают мирно. Да и во всех освобожденных провинциях Сирии сейчас праздник.

«Это очень здорово, что у нас в Сирии и мусульмане, и христиане живут дружно. Мы все, как один, празднуем вместе. Мы готовим специальные блюда, дарим детям подарки и тоже, как и вы, ставим дома елки», - говорит житель Алеппо Мухамед Раннум.

Несмотря на то, что христианские кварталы в Алеппо занимают всего 5 % городской территории, на одной из главных площадей зажгли рождественскую и новогоднюю елку.