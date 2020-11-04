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Найден защищающий от COVID-19 суперфуд

Ян Брацкий
06:04 04.11.2020
Восполнить недостаток витамина D можно за счет употребления в пищу морской рыбы, яиц и молочной продукции.
Найден защищающий от COVID-19 суперфуд
© Фото: pixabay

Употребление достаточного количества витамина D обязательно в условиях пандемии коронавирусной инфекции. По данным директора Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Минздрава России, академика РАН Евгения Шляхто, дефицит витамина D обнаружили у большинства инфицированных.

Именно его дефицит в организме, по мнению ученых, способствует тяжелому течению болезни.

Научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, диетолог Наталья Денисова напоминает, что у большинства россиян наблюдается дефицит витамина D.

«Не стоит употреблять витамин D круглый год. Его лучше принимать как раз в осенне-зимний период (когда солнца в наших краях совсем мало). И обязательно нужно посоветоваться с врачом», - приводит слова Денисовой «Российская газета».

Восполнять дефицит необходимого витамина можно путем приема таблеток или употребляя правильную пищу, напоминают врачи. Витамин D в изобилии содержится в морской рыбе, в яичном желтке и молочной продукции.

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