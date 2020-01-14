Война с памятниками: на Украине хотят снести «Легендарную тачанку» и «Девушку в шинели»

Знаменитые памятники «Легендарная тачанка» и «Девушка в шинели» на Украине оказались под угрозой сноса. Символы города Каховка потребовал демонтировать Институт национальной памяти в рамках программы декоммунизации. Там назвали монументы незаконными и дали властям месяц чтобы подготовить их к уничтожению.

Тем не менее, жители и мэр города не готовы сдаваться. На своей странице в Facebook градоначальник призвал людей объединиться, чтобы защитить памятники.

Также он сообщил, что написал обращение президенту Владимиру Зеленскому с просьбой сохранить историческое наследие.

Бронзовую «Легендарную Тачанку» привезли в Каховку из Санкт-Петербурга в 1967 году. С тех пор она стала визитной карточкой города. Монумент весом 60 тонн посвящен боям в этом регионе в годы Гражданской войны.