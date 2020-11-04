Четыре человека погибли в ходе массовой перестрелки в Неваде

Четыре человека стали жертвами перестрелки, произошедшей в американском городе Хендерсон (штат Невада) во вторник, 3 ноября. Еще один человек получил ранения.

Как пишет The New York Times, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, о стрельбе в многоквартирном доме в полицию сообщил неизвестный. Прибывший на место наряд обнаружил тела двух человек и подозреваемого в их убийстве, который находился в автомобиле, припаркованном рядом с домом.

Во время попытки задержать предполагаемого преступника, тот начал стрелять по стражам порядка. Ответ огнем злоумышленник был ранен, однако ранение оказалось слишком серьезным и он скончался еще до приезда медиков.

Позже полицейские провели обыск в доме, в ходе которого обнаружили тело еще одного убитого, а также одного раненного. Сами правоохранители в момент инцидента не пострадали.