Полиция перекрыла несколько центральных кварталов Вашингтона

Силы правопорядка перекрыли центр Вашингтона, в частности, запрещено движение по ведущей к Белому дому 16 Street.

Сейчас на площади Джеймса Макпитерсона собрались сотни американцев, которые смотрят прямые трансляции местных телеканалов на большом экране. Рядом стоит грузовик с музыкальным оборудованием. Ранее он стал причиной потасовки активистов с полицейскими.

Сотрудники правоохранительных органов дежурят неподалеку, соседние кварталы регулярно патрулируются. В небе над столицей США летает вертолет, обстановка в Вашингтоне спокойная, пишет РИА Новости.

Сегодня в США выбирают президента. На главный пост в стране претендуют Дональд Трамп и Джозеф Байден. В день голосования меры безопасности в стране были усилены.