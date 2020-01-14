Более тысячи спасенных: военная полиция РФ помогает жителям Идлиба покинуть зону деэскалации

Жители сирийского Идлиба столкнулись с тем, что не могут покинуть подконтрольную боевикам зону. Чтобы сделать это, необходимо заплатить 200 долларов. Боевики намеренно не отпускают людей, поэтому многие готовы расстаться со всем нажитым годами, чтобы выжить.

Тех, у кого нет собственных автомобилей, встречают автобусы из Алеппо, которые специально сняли с рейсов. Те, кому удалось бежать, не верят, что их мучения кончились. При этом в Идлибе у многих не осталось ничего, кроме разграбленных боевиками домов.

На пункте пропуска беженцам выдают документы. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон узнают у людей, какая им нужна помощь. Здесь же находится медицинский модуль, людей обязательно осматривают врачи - здоровых практически нет, чаще всего сирийцы жалуются на простуду и кожные заболевания.

Помощь военной российской полиции, которая обеспечивает безопасность перехода, очень важна. Она помогает беженцам спокойно возвращаться домой с территорий, которые находятся под контролем боевиков.

Тем, кто захочет заняться сельским хозяйством, главы местных сел обещали дать жилье и землю. Некоторые поселятся у родственников. Остальным власти предоставят места в палаточных городках. Всего за это время от боевиков бежали почти 1000 сирийцев.