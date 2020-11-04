Эксперты назвали главную опасность кофе

Злоупотребление кофе негативно сказывается на психическом здоровье человека. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные порталом Huffington Post.

По мнению специалистов, стимулирующий эффект напитка способен обострять симптомы тревожного расстройства. У чувствительных к кофеину людей это может привести к болезненным проявлениям.

«Разная реакция на напиток может быть связана с генетическими различиями, принятием лекарств, с тем, какое количество кофеина является нормой для организма», - заявила профессор Американского университета психологии Лаура Джулиано.

Эксперты не рекомендуют выпивать более 400 миллиграммов кофе в день. В пересчете на чашки это соответствует четырем походам в кафетерий.

Чтобы избавиться от зависимости, ученые советуют постепенно снижать количество кофеина в своем рационе.