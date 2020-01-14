Ближневосточный «пожар»: как убийство Сулеймани разожгло иранский «огонь»

Обстрел Тегераном американской военной базы, сбитый самолет и антиправительственные митинги - ближневосточный «пожар» разгорелся после убийства Пентагоном лидера Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани. Власти страны объявили Пентагон террористической организацией и пообещали судить американского президента.

Стоило ли убивать Сулеймани, если от него не исходило реальной угрозы? Этот вопрос адресовали администрации американского лидера Дональда Трампа и потребовали от Пентагона конкретных доказательств.

В то же время, командир Корпуса Стражей исламской революции обращается к нации и просит прощения за то, что КСИР сбили украинский Boeing, по ошибке приняв его за американский самолет. Хоссейн Салами поклялся, что сам хотел бы оказаться в том самолете и сгореть, чем стать свидетелем этого трагического инцидента.

«Мне никогда в жизни не было так стыдно. Мы допустили ошибку, и многие наши соотечественники были убиты из-за нашей ошибки, но это было непреднамеренно. Мы приносим свои извинения. Мы сожалеем», - заявил Салами.

В сбитом Boeing находились 176 человек, среди которых были граждане Ирана, Канады, Украины, Германии, Швеции и Афганистана. Все они погибли. Инцидент подогрел антиправительственные настроения внутри страны, и на улицы вышли тысячи людей, требующих осудить виновных и отправить первое лицо государства в отставку. Трамп активно поддерживает иранскую оппозицию.

Представители пяти государств, граждане которых погибли в этой авиакатастрофе, встретятся в Лондоне 16 января, чтобы обсудить размер компенсаций от Тегерана и решить, как действовать дальше. Киевские специалисты сейчас работают на месте трагедии. Спасатели госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины сейчас исследует обломки Boeing.