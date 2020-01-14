Аномалии погоды: синоптики рассказали, придет ли зима

Рекордное для января потепление ожидает жителей России уже в четверг, 16 января. По прогнозам синоптиков, в этот день воздух в центральной части страны прогреется до +5 градусов.

Морозов, как говорят метеорологи, не будет ни в феврале, ни в марте - температура в эти месяцы также будет выше климатической нормы.

К своим обычным показателям погода вернется к маю-июню. Как рассказал «Известиям» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в мае будет около 18 градусов тепла, в июне - 21-22.

Впрочем, рассчитывать на то, что следующая зима будет еще теплее, не стоит. Есть вероятность, что, она, наоборот, будет морозной. Так считает исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

А главный специалист отдела наук о Земле РАН Нина Зайцева уверена, что аномальное повышение температур не стоит расценивать как сигнал об изменении климата. По ее словам, то, что происходит на протяжении 10 лет, еще не является климатом.

«Сегодня не происходит ничего такого, чего бы еще не было в истории человечества», - отметила Зайцева.

Другой точки зрения придерживается климатолог и старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский. Он считает, что из-за усиления парникового эффекта, который связан с увеличением концентрации в атмосфере углекислого газа и метана, температура на планете растет. Однако, чтобы убедиться в этом окончательно, необходимо сохранение тенденции в последующие годы.