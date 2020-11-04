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В МЧС рассказали, как обезопасить себя от пожара в доме

Роман Захаров
05:22 04.11.2020
Главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС РФ по Москве дал рекомендации, следуя которым можно избежать пожаров в квартирах или домах.
В МЧС рассказали, как обезопасить себя от пожара в доме
© Фото: pixabay

Самым действенным способом защиты квартиры от пожара является использование дымовых извещателей, более известных как «датчики дыма». Об этом рассказал главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС РФ по Москве Антон Гладилин, отметив, что в загородном доме лучше установить более сложную систему автоматической пожарной сигнализации.

Как объяснил специалист, дымовой извещатель может реагировать даже на слабое задымление. В случае срабатывания прибор выдает очень громкий звук и световую индикацию, оповещая хозяев недвижимости.

«Дымовые извещатели устанавливаются в каждом помещении. Если говорить про кухню, то над газовой или электрической плитой, их устанавливать не рекомендуется. Дымовые извещатели работают круглосуточно, так как пожар может произойти в любое время суток», - сказал Гладилин в беседе с РИА Новости.

Система автоматической пожарной сигнализации, по словам эксперта, работает более эффективно, так как после срабатывания ее механизм направляет сигнал диспетчерской службе или службе безопасности объекта. Кроме того, она оснащена средствами дымоудаления и пожаротушения.

Для бесперебойной работы такой системы Гладилин рекомендовал устанавливать ее с соблюдением всех норм и своевременно обслуживать.

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