СМИ: Трамп лидирует по числу поданных за него голосов

Действующий американский лидер, республиканец Дональд Трамп, по данным на 04:25 мск, получил в общей сложности 11 330 039 голосов (50,6%), в то время как за его соперника, демократа Джо Байдена, проголосовали 11 035 112 избирателей (48,2%). Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

В Соединенных Штатах 3 ноября проходят выборы президента. За кресло главы Белого дома борются Дональд Трамп и Джо Байден.

Ранее адвокат Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани объяснил особую важность президентских выборов в США в 2020 году. По его мнению, именно эта компания является самой значимой на его памяти, поскольку кандидаты собираются вести страну в совершенно разных направлениях.