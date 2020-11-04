Врач объяснил влияние алкоголя на организм пациента с COVID-19

Употребление алкогольных напитков пациентами с диагнозом коронавирусная инфекция может существенно усугубить течение болезни. С таким предупреждением выступил врач-нарколог Руслан Исаев в интервью радио Sputnik.

Тяжесть течения COVID-19 напрямую зависит от защитных свойств организма, а алкоголь их ослабляет, пояснил врач.

Специалист предостерег пациентов от смешивания алкоголя и лекарственных препаратов для лечения вирусных заболеваний и антибиотиков. Подобный коктейль в организме может привести к непредсказуемым последствиям, предупредил Исаев.

Врачи едины во мнении, что в период пандемии опасного заболевания необходимо более ответственно подойти к защите своего организма и отказаться от употребления алкоголя и курения.