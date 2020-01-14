Нашествие пернатых: Южный Урал захватили воробьи
Орнитологи считают, что изобилие птиц связано с аномально теплой зимой.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
На Южном Урале зафиксировано небывалое нашествие птиц. В регионе замечены огромные стаи воробьев численностью до нескольких сотен особей.
Особенно большие скопления - в Челябинске, это даже несколько пугает местных жителей, которые снимают кишащие воробьями деревья и выкладывают впечатляющие кадры в Интернет.
Орнитологи объясняют: стаями птицы держатся исключительно из соображений безопасности - так легче защитить птенцов от хищников. А причиной обилия пернатых может быть аномально теплая зима. По другой версии, редкое природное явление может предвещать резкую смену атмосферного давления.