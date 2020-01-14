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В Иране рассказали о втором самолете в небе в момент крушения украинского Boeing

Егор Левин
04:02 14.01.2020
По предварительной версии, пилоты самостоятельно связались с диспетчерами аэропорта, которые согласовали пролет с силами ПВО.
В Иране рассказали о втором самолете в небе в момент крушения украинского Boeing
© Фото: ТРК "Звезда"

В Иране рассказали о втором самолете в небе в момент крушения украинского Boeing. Сообщается, что в небе над Тегераном в момент запуска ракеты также находился самолет катарских авиалиний.

Как сообщил глава комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки, иранские диспетчеры согласовали его перемещение с силами ПВО.

«Им удалось скоординироваться, чтобы самолет пролетел как обычно», - цитирует его заявление РИА Новости.

По одной из возможных версий развития событий, пилоты катарского лайнера самостоятельно связались с диспетчерами, заметив вспышки в небе.

Напомним, лайнер «Международных авиалиний Украины», летевший рейсом из Тегерана в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из иранского аэропорта. Погибли 176 находившихся на борту человек. Спустя несколько дней иранские военные признали, что случайно сбили самолет, приняв его за крылатую ракету.

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