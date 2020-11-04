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Онищенко рассказал, где можно «незаметно» заразиться коронавирусом

Роман Захаров
04:11 04.11.2020
Специалист отнес к числу неблагоприятных мест метро, лифты и коммунальные квартиры.
Онищенко рассказал, где можно «незаметно» заразиться коронавирусом
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, где можно «незаметно» заразиться COVID-19. Так, по словам специалиста, наибольшую опасность представляет метрополитен в час пик.

«При плотной загруженности метрополитена шансы заразиться очень велики, поэтому всегда нужно носить маску», - объяснил он в беседе с «Вечерней Москвой».

Онищенко также рекомендовал отказаться от использования лифтов в пользу лестниц, если это позволяет этажность дома, поскольку в таком случае риск заражения значительно снижается.

К местам, где существует высокая потенциальная угроза распространения коронавируса, эксперт отнес и коммунальные квартиры, так как соседи, по его мнению, часто собираются на кухнях для совместного времяпровождения.

Кроме того, Онищенко считает, что повышенный риск инфицирования существует на эскалаторах и в старых вагонах поездов, не оборудованных автоматической системой проветривания.

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