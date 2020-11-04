Назван косвенный признак серьезных проблем с поджелудочной железой

Ухудшение зрения может свидетельствовать о серьезных проблемах с поджелудочной железой. В этом уверен доктор медицинских наук, профессор Игорь Азнаурян.

Так, диабетическая ретинопатия является одним из осложнений на поздней стадии сахарного диабета, предупредил специалист. Болезнь долгое время протекает бессимптомно, однако однажды может проявить себя резким ухудшением зрения.

Кроме того, пациентам офтальмологических кабинетов зачастую сообщают о проблемах с щитовидной железой, напомнил профессор в беседе с сайтом «Комсомольская правда».

Воспаление глаз также может сигнализировать о гастрите, гипертонии и даже признаках ревматоидного артрита.