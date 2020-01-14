Минтранс отказался менять правила перевозки животных

В России не будут менять нормы перевозки животных в самолетах. Инициативу, которую ранее предложило Общероссийское объединение пассажиров и которая заключается в том, чтобы ввести единые требования по габаритам, не поддержало министерство транспорта. Об этом сообщают «Известия».

В настоящий момент у большей части отечественных авиакомпаний максимальная норма по весу животных, которым можно лететь в салоне, вместе с переноской составляет 8 кг.

Есть компании, которые разрешают проносить на борт только 5 кг, есть наиболее лояльные перевозчики - они допускают на борт животных весом 10-12 кг.

Габариты переносок у авиакомпаний также варьируются - от 96 до 126 см по сумме трех измерений.

В Общероссийском объединении пассажиров предлагали изменить норму и сделать ее единой - запретить устанавливать планку по весу животного ниже 8 кг, а также габариты переносок менее 115 см.

Отказ от этого предложения в Минтрансе объяснили различиями конструктивных особенностей самолетов, которые используют разные авиакомпании.

Также в министерстве считают, что разные правила создадут стимулы для конкуренции.