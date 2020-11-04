В стране и мире Эксперт назвал признаки слежки через веб-камеру Ян Брацкий Эксперт рекомендовал не совершать перед объективом компрометирующих действий или закрывать его. © Фото: Ralf-Udo Thiele imagebroker.com, Globallookpress Пользователь мобильного телефона, оборудованного веб-камерой, в стоянии установить факт возможной слежки за собой. Таким мнением поделился генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. «Наиболее характерные признаки слежения - "зависание" компьютера или телефона исключительно в те моменты, когда есть подключение к Интернету либо сразу после включения, а также появление неизвестных программ, которые здорово "притормаживают" работу, - рассказал эксперт в беседе с агентством «Прайм». Подозрение должно вызвать также и самовольное включение камеры, добавил он. Избежать слежки можно несколькими способами, объяснил Щельцин. Для начала необходимо отказаться от компрометирующих действий перед веб-камерой. Необходимо регулярно обновлять антивирусную программу на устройстве или использовать гаджет с закрывающимся объективом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика