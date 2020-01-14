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Обзор Вселенной и снимки экзопланет: РФ и КНР работают над проектом крупного космического телескопа

Иван Линдеманн
03:37 14.01.2020
Он сможет всего за один год произвести обзор всей видимой Вселенной.
Обзор Вселенной и снимки экзопланет: РФ и КНР работают над проектом крупного космического телескопа
© Фото: nasa.gov

Первый в мире крупный космический телескоп, собирать который роботизированными манипуляторами планируют на околоземной орбите и для запуска которого понадобится сверхтяжелая ракета,  хотят создать Россия и Китай. Страны уже подготовили совместную концепцию.

Как рассказал РИА Новости один из исполнителей проекта, заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков, телескоп разрабатывают в Институте оптики, точной механики и физики Китайской академии наук и Институте астрономии РАН.

Длина телескопа, по предварительной оценке, составит 10 метров. Но пока его создание не включено ни в одну из космических программ и поэтому не финансируется.

КНР, по словам Сачкова, вложит в совместный проект технологию производства зеркал  и сборки крупных объектов в космосе.

На создание телескопа уйдет примерно 10 лет. Для его обслуживания в космос планируют отправить специальный аппарат.

Телескоп, как ожидают ученые, будет вести наблюдения в диапазонах от ближнего ультрафиолета до среднего инфракрасного. Он сможет произвести обзор всей видимой Вселенной примерно за один год. Также астрономы планируют получать от телескопа снимки экзопланет и астрофизических объектов.

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