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Потопы и ДТП: последствия мощного прорыва теплосети в Киеве попали на видео

Егор Левин
03:33 14.01.2020
Горячая вода из прорыва хлынула на дорогу, из-за пара сделав нулевой видимость для автомобилистов, а также затопила все полы в близлежащем торговом центре.
© Видео: Головне управління ДСНС України у м.Києві, Facebook © Фото: Anton Strashko, Facebook

На Украине крупный прорыв теплосети привел к дорожно-транспортному происшествию с участием машрутного такси и потопу в торговом центре.

По данным местного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным происшествиям, прибывшие на место происшествия спасатели своевременно эвакуировали четырех пассажиров маршрутки. Вместе с ними также были эвакуированы пассажиры троллейбуса, попавшего в завесу пара, образовавшегося после прорыва.

Горячая вода из теплосети также затопила расположенный неподалеку торговый центр. Она полностью закрыла полы и стекала с лестниц. Из ТЦ люди также были эвакуированы, по предварительной информации одна женщина пострадала - она получила ожоги ног.

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