Потопы и ДТП: последствия мощного прорыва теплосети в Киеве попали на видео

На Украине крупный прорыв теплосети привел к дорожно-транспортному происшествию с участием машрутного такси и потопу в торговом центре.

По данным местного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным происшествиям, прибывшие на место происшествия спасатели своевременно эвакуировали четырех пассажиров маршрутки. Вместе с ними также были эвакуированы пассажиры троллейбуса, попавшего в завесу пара, образовавшегося после прорыва.

Горячая вода из теплосети также затопила расположенный неподалеку торговый центр. Она полностью закрыла полы и стекала с лестниц. Из ТЦ люди также были эвакуированы, по предварительной информации одна женщина пострадала - она получила ожоги ног.