Адвокат действующего президента США Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани объяснил особую важность президентских выборов в США, пишет RT. Именно эта компания, по его словам, является самой значимой на его долгой памяти.

«Два кандидата планируют вести страну в совершенно разных направлениях. Курс Трампа - свободное предпринимательство и рост экономики», - рассказал Джулиани в интервью телеканалу.

Несмотря на массовую цензуру в пользу представителя демократической партии, как считает Джулиани, победу одержит Дональд Трамп. По его мнению, она будет неожиданной.

Президентские выборы в США проходят 3 ноября. На пост главы Белого дома претендуют Дональд Трамп и Джозеф Байден. Подсчет голосов уже начался.