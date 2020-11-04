Шесть регионов РФ могут остаться без электричества из-за снега и ветра

Сильный ветер и налипание снега на провода в первой декаде ноября могут спровоцировать аварии на электроэнергетических системах в шести регионах РФ. Об этом информирует Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«В первой декаде ноября из-за прогнозируемых сильных ветровых нагрузок и налипания снега на провода эксперты института обращают внимание на увеличение вероятности возникновения происшествий, связанных с авариями на электроэнергетических системах, на территории Мурманской, Архангельской, Сахалинской областей, Республики Коми, Камчатского края, севера Хабаровского края», - сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.

Специалисты отмечают, что органам исполнительной власти данных субъектов вместе с территориальными подразделениями Министерства энергетики рекомендовано принять превентивные меры для недопущения возможных аварий на объектах энергетики и системах жизнеобеспечения населения.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что зима в этом году в России будет холоднее, чем прошлом. При этом он уточнил, что лютых морозов ждать не стоит, а температура, в среднем, будет выше климатической нормы.