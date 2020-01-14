Совбез ООН по инициативе РФ обсудит ход дела об инциденте с «химоружием» в сирийской Думе

Члены Совета безопасности ООН обсудят расследование инцидента, когда на территории сирийского города Дума якобы применялось химическое оружие. Обсуждение пройдет 20 января 2020 года.

Как сообщил пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский, с инициативой об обсуждении выступила российская сторона.

«Темой встречи станет расследование инцидента миссией ОЗХО по установлению фактов», - цитирует заявление пресс-секретаря РИА Новости.

Напомним, Организация по запрещению химического оружия опубликовала в 2019 году доклад о расследовании инцидента в Думе, в котором утверждалось, что при атаке на город якобы имело место использование химического вещества, «вероятно, хлора». В частности, в ОЗХО утверждали, что баллоны с хлором якобы были сброшены с воздуха.

После этого в Министерстве обороны России представили ОЗXО свою оценку доклада по химинциденту. Побывавшие на месте происшествия российские военные эксперты обратили особое внимание на многочисленные противоречия и нестыковки в указанном документе, свидетельствующие фактически о постановочном характере инцидента.