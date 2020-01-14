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«Не ожидал, что он ударит»: врач скорой помощи избил пенсионера в Петербурге

Егор Левин
23:45 14.01.2020
Мужчина получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, по факту инцидента правоохранители начали проверку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Санкт-Петербурге пенсионера и инвалида II группы избил врач скорой помощи. Инцидент случился 9 января, но огласку получил лишь спустя время.

76-летний петербуржец Жора Мирзоян перенес инсульт и страдает аритмией, поэтому раз в год посещает местный военный госпиталь для обследования. Когда его состояние вновь ухудшилось, он попросил жену вызвать скорую помощь. Прибывшие врачи обследовали его и приняли решение о госпитализации, однако все пошло не так, как должно было.

Мирзоян рассказал «Звезде», как произошел инцидент. По его словам, по вызову прибыли врач, молодой человек, а с ним медсестра. Он показал выписку из госпиталя, и медики, измерив мужчине давление, сказали ему подготовиться, чтобы ехать в больницу.

Как заявил пострадавший, скорая помощь поехала по странному маршруту, а когда он поинтересовался почему, оказалось, что они направляются в другую больницу. Врач, которому мужчина указал на это, начал вести себя неадекватно и толкать его, заявляя, что ему никто не указ и он едет туда, куда хочет. В ответ на желание Мирзояна выйти и доехать на такси, врач принялся душить его. Жена мужчины начала кричать, но медсестра схватила ее за руки и держала, не давая ничего сделать.

«Он тогда отвернулся и ударил мне между глаз. Поломал нос, зуб одним ударом, хлынула кровь. Я не ожидал, что он ударит», - рассказал Мирзоян.

Пострадавший потребовал вызвать полицию. Врач заявил, что отвезет его сам. Уже в отделе Мирзоян написал заявление по факту произошедшего, однако медики, в свою очередь, выдвинули версию, что агрессию проявил сам пострадавший.

Прибывшие по вызову медики второй скорой помощи провели необходимые процедуры и зашили рану, полученную пенсионером. Он получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. По факту инцидента сотрудниками правоохранительных органов начата проверка.

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